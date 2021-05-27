بعض دروس الحرب الرابعة على غزة - نهاد ابو غوش

2021/05/27 | 21:25 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#نهاد_ابو_غوش نهاد أبو غوشان ثمة دروس كثيرة يمكن الاستفادة منها، القضية الفلسطينية عادت لتحتل مكان الصدارة بعد سنوات من التهميش، المقاومة حق مشروع للشعب الواقع تحت الاحتلال ولا يمكن الحديث الآن عن "صواريخ عبثية" أو أن المفاوضات وحدها هي الأداة الوحيدة لتحصيل الحقوق، والوحدة الوطنية هي سلاح ماض وحاسم وليست مجرد مناشدة أخلاقية، هناك حدود لقدرات الترسانة العسكرية الإسرائيلية على حسم الصراع رغم ضخامتها، في ......





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