2021/05/27 | 21:25 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد- واع- نور الزيدي

كشف مدير المرور العامة، اللواء طارق إسماعيل، اليوم الخميس، عن تفاصيل خطة جديدة من 3 محاور لتخفيف الزخم المروري في العاصمة بغداد، فيما أكد تشكيل فريق عمل مع رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، لرفع السيطرات في العاصمة بغداد.

وقال إسماعيل، لوكالة الأنباء العراقية (واع)، إن "مديرية المرور العامة، تسير باتجاه الأتمتة والحكومة الالكترونية"، لافتاً إلى أن "هناك تقدماً بشوط كبير فيما يخص العقد الإلكتروني والجباية وإعلام المواطنين بشأن الغرامات".

وأضاف، أن "هذه الجوانب تحتاج وقتاً، لكن سيتم انجازها عن طريق الاستثمار وبمقدمتها الأتمتة بصورة عامة ومن ضمنها برنامج إعلام المواطنين".

وبشأن رفع السيطرات، أوضح اسماعيل، أن "هناك 65 سيطرة منتشرة في بغداد الرصافة، و50 سيطرة في جانب الكرخ"، مشيراً إلى أن "لقاءً جمعه برئيس الوزراء، تم خلاله تشكيل فريق عمل بهذا الشأن".

وأكد، أن "هناك جدية لرفع السيطرات من أجل تسهيل حركة انسيابية المرور"، مشدداً على أن "إنهاء الزخم المروري أصبح حاجة ملحة تحتاج الوقوف عليها".

وبشأن خطة المديرية لتخفيف الزخم المروري أوضح إسماعيل أنها ستتضمن 3 محاور، "أولها تحويل الجزرات الوسطية والساحات العامة مثل ساحة النسور والفتح والامامين الحسنين (ع)، وثانيها اختصار الجزرات الوسطية، وثالثاً اختصار الكيرفات التي تسهل انسيابية السير نحو الاتجاه اليمين، وكل ذلك سوف يخفف من وطأة الزخم المروري".

وفي وقت سابق، أعلنت مديرية المرور العامة عن مقترحات تتضمن خطة عمل لإنهاء الزخم المروري في بغداد تتضمن "تسقيط المركبات وتفاوت الدوام بالنسبة للوزارات والجامعات وتوفير باصات لنقل الموظفين من قبل وزاراتهم لتحقيق انسيابية كبيرة في الطرق.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (المرور العامة: خطة جديدة من 3 محاور لتخفيف الزخم المروري في بغداد) نشر أولاً على موقع (وكالة الانباء العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (المرور العامة: خطة جديدة من 3 محاور لتخفيف الزخم المروري في بغداد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة الانباء العراقية).