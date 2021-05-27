ضبط اسلحة واعتدة ومتفجرات في الانبار

2021/05/27 | 21:27 - المصدر: بغداد اليوم

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خلية الإعلام الأمني==============الاستخبارات العسكرية تضبط اسلحة واعتدة ومتفجرات في الانبار......................... من خلال البحث والتفتيش عن مخابىء اسلحة وعتاد داعش الارهابي وبمعلومات استخبارية دقيقة لمديرية الاستخبارات العسكرية في وزارة الدفاع اكدت وجود اسلحة واعتدة في مناطق الكرمة والشهابي والقرية العصرية والبوعلي الجاسم في محافظة الانبار تم على اثرها التنسيق مع قسم استخبارات قيادة عمليات الانبار، حيث شرعت مفارز شعبة الاستخبارات العسكرية في الفرقة العاشرة وبالتعاون مع الالوية ٣٨ و٣٩ و٤٠ وفوج استخبارات الفرقة بالتحرك، وتتمكن من ضبط قاذفة RBG7 و٤٠ عبوة ناسفة و٢٤ صاروخ قاذفة و١٥ قذيفة دبابة و١٥ سبحة تفجير و١٠قداحات تفجير و٧بطاريات تفجير و٥ حشوات قاذفة و٢٠٠ اطلاقةbkc، وقد تم رفع المواد من قبل مفارز هندسة الفرقة والتعامل معها اصولياً.===============٢٧ أيار ٢٠٢١

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