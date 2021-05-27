اقليم كوردستان يسجل 670 اصابة جديدة بكورونا

2021/05/27 | 21:36 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت وزارة الصحة في حكومة إقليم كوردستان، اليوم الخميس، تسجيل 5 وفيات و670 إصابة جديدة بفيروس كورونا، إلى جانب 749 حالة شفاء خلال 24 ساعة الماضية.

وقالت الوزارة في بيان، إنها اجرت خلال الساعات الاربع والعشرين الماضية (9834) فحصا جديدا منها (3464) في اربيل و(2151) في السليمانیة و(3464) في دهوك و(191) في حلبجة و (564) گرمیان، مبينا ان النتائج اسفرت عن اكتشاف (670) حالة اصابة جديدة من بينها (173) في اربيل و(241) في السلمانیة و(188) في دهوك و(10) في حلبجة و(58) گرمیان.

واشار البيان الى ان (749) مصابا اكتسبوا الشفاء من بينهم (207) في اربيل و(222) السليمانیة و(244) في دهوك و(17) في حلبجة و(54) گرمیان و(5) في راپرین، فيما اكد وفاة (5) اشخاص من بينهم (2) في اربيل و(3) في السليمانیة.

واجمل البيان عدد الاشخاص الذين تم حجرهم منذ ظهور الفيروس في الاقليم بـ(21871) خرجوا جميعا، فيما اجرت الوزارة خلال الفترة ذاتها (1840764) فحصا من بينها (641300 اربيل ، 437471 السليمانیة، 746485 دهوك، 15508 حلبجة)، مؤكدا اصابة (168027) شخصا من بينهم (52545 اربيل ، 53017 السليمانیة، 58761 دهوك، 3704 حلبجة).

كما اجمل البيان عدد المصابين الذين اكتسبوا الشفاء من الفيروس منذ ظهوره في الاقليم بـ(153105) من بينهم (47747 اربيل ، 46551 السليمانیة، 55449 دهوك، 3358 حلبجة)، مؤكدا بقاء (10669) مصابا تحت العناية الطبية من بينهم (3637 اربيل ، 4514 السليمانیة، 2319 دهوك، 199 حلبجة).

واشار البيان الى ان عدد الوفيات من جراء الاصابة بمضاعفات فيروس كورونا المستجد في اقليم كوردستان منذ ظهوره في الاقليم قد بلغ (4253) من بينهم (1161 اربيل ، 1952 السليمانیة، 993 دهوك، 147 حلبجة).

PUKmedia اعلام وزارة الصحة

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