2021/05/27 | 21:47 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني أعلنت خلية الإعلام الأمني، اليوم الخميس، ضبط مخابئ أسلحة وأعتدة ومتفجرات في الانبار.وقالت الخلية في بيان تلقاه “المركز الخبري الوطني” إنه “من خلال البحث والتفتيش عن مخابئ اسلحة وعتاد داعش الارهابي […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص ضبط مخابئ أسلحة وأعتدة ومتفجرات في الانبار المركز الخبري الوطني.

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