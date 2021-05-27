ألمانيا تعتزم بدء تطعيم الأطفال فوق 12 عاماً ضد كورونا

2021/05/27 | 21:56 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة - واعأعلنت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، اليوم الخميس، أن بلادها تعتزم طرح لقاحات الوقاية من كورونا للأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 12 و16 عاماً ابتداءً من السابع من حزيران.وقالت ميركل في مؤتمر صحفي بعد أن اجتمعت بزعماء الولايات، إن "كل المواطنين سيتاح لهم اللقاح بنهاية الصيف، وهذا يشمل أيضا من يُرجح الآن أن يتضمنهم الطرح الحالي للقاح، وهم الأطفال بين 12 و16 عاما".وأضافت، أن "الأطفال والمراهقين يمكنهم عندئذ التقديم لتحديد موعد لتلقي اللقاح بعد انتهاء مدة من لهم الأولوية، علماً بأن نظام الأولوية سيرفع عموماً في السابع من حزيران".المصدر: رويترز

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