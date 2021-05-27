ماذا قال كريم بنزيما في رسالة وداع مواطنه زيدان؟

2021/05/27 | 21:58 - المصدر: بغداد اليوم

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وجه الفرنسي كريم بنزيما، مهاجم ريال مدريد، رسالة شكر على كل ما قدمه له على المستوى الفردي والجماعي، مواطنه المدرب زين الدين زيدان، الذي ترك الفريق الملكي.

وقال بنزيما عبر حسابه الرسمي على موقع "تويتر": "شكرا لك أخي على كل ما قدمته لي على المستوى الفردي والجماعي".

وأضاف المهاجم الدولي، الذي بدا مقتنعا قبل أيام قليلة باستمرارية مواطنه زيدان مع ريال مدريد: "أنا فخور بأنني تمكنت من المضي قدما والتطور برفقة شخص مثلك.



أراك قريبا".

وكان بنزيما قد صرح في مقابلة مع صحيفة "ليكيب" الفرنسية قبل يومين فقط، قائلا: "لا أرى مدريد من دون زيدان".

وحقق بنزيما خلال الموسمين الأخيرين أفضل أرقامه في مدريد، الذي انتقل إليه في عام 2009، فقد سجل 30 هدفا خلال هذا الموسم، وهو رقم قياسي بالنسبة له، واحتل المركز الثاني مع ريال مدريد في الدوري الإسباني، متخلفا بفارق نقطتين عن جاره أتلتيكو مدريد، الذي فاز بلقب بطل الليغا للمرة الأولى منذ عام 2014 والـ11 في تاريخه.

ويوجد كريم بنزيما (33 عاما) حاليا في معسكر المنتخب الفرنسي، الذي يستعد لخوض نهائيات بطولة كأس الأمم الأوروبية، بعد غياب دام لأكثر من 5 سنوات.

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