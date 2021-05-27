بينها نائب الرئيس.. العراق يحصل على منصبين بمنظمة السياحة العالمية

2021/05/27 | 21:58 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

أعلنت وزارة الثقافة، اليوم الخميس، حصول العراق على منصبين مهمين في منظمة السياحة العالمية بينها نائب رئيس الجمعية العامة لمنظمة السياحة العالمية.

وذكرت الوزارة، في بيان تلقته (بغداد اليوم)، أن "الاجتماع السابع والأربعين للجنة الإقليمية للشرق الأوسط في منظمة السياحة العالمية الذي عقد اليوم الخميس، شهد حصول العراق على منصبي نائب رئيس الجمعية العامة لمنظمة السياحة العالمية ونائب رئيس اللجنة الإقليمية للشرق الأوسط".

وأضاف البيان، أنه "تم عقد الاجتماع في المبنى الجديد الذي تم افتتاحه أمس في المملكة العربية السعودية، وحملت أجندته العديد من الملفات المتعلقة بالسياحة في المنطقة العربية والعالم".

ولفت إلى أن "الاجتماع ترأسه أحمد بن عبدالله حميد بالهول الفلاسي وزير الدولة لريادة الأعمال والمشاريع الصغيرة والمتوسطة في دولة الإمارات العربية المتحدة، ويشارك فيه زوراب بولوليك اشفيلي الأمين العام لمنظمة السياحة العالمية، ووزراء السياحة بدول منطقة الشرق الأوسط، فضلاً عن ممثلين عن الدول الأعضاء في اللجنة، والتي تتضمن المملكة العربية السعودية، وسلطنة عمان، ودولة الكويت، ومملكة البحرين، ودولة قطر، وجمهورية مصر العربية، والمملكة الأردنية الهاشمية والعراق، ولبنان، وليبيا، وسوريا، واليمن".

وأشار إلى أن "الاجتماع يتزامن مع انطلاق مؤتمر إنعاش السياحة العربية المعقود في العاصمة السعودية الرياض، لمناقشة واقع السياحة العربية بعد أزمة فيروس كورونا والحلول المقترحة لإنعاش السياحة واستعادتها مكانتها كرافد اقتصادي مهم".

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