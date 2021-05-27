أول مسؤول عراقي يدان في مستهل تطبيق قانون جديد.. والسبب زوجته!

2021/05/27 | 21:59 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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منذ 16 دقیقة

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أعلنت هيئة النزاهة، الخميس، اصدار حكما بحق قاض متقاعد اثر زيادة أموال زوجته بصورة كبـيرة وعجزه عن إثبات مشروعيتها، بعد تطبيق قانون يطبق لأول مرة في العراق.

وقالت الهيئة في بيان اليوم، (27 ايار 2021)، إن "قرارا بالحبس الشديد صدر بحق قاض متقاعد في سابقة تعد الأولى التي يصدر فيها القضاء العراقي حكما بالاستناد إلى قانون الهيئة (قانون الكسب غير المشروع على حساب الشعب)".

وأضاف البيان، أن "قرار الإدانة حصل بعد تسجيل زيادة كبـيرة في أموال زوجة (القاضي)، وعجزه عن إثبات مشروعية تلك الزيادة"، مبينا إنه تم "تسجيل (24) سهـما تشكل ثـلاثة أرباع أسهـم أحد العقارات في بـغـداد باسم زوجة المدان بمبلغ (17,250,000) مليون دولار".

وأوضح، إن المدان "لم يذكر في استمارة الذمة المالية امتلاكه هو أو زوجته أو أولاده للمبلغ الذي تم شراء أسهم العقار به".

وأشار البيان، إلى ان "المحكمة حكمت بالحبس، ورد كامل المبلغ، وغرامة عشر ملايين دينار (8) آلاف دولار".

وكان الرئيس الجمهوية برهم صالح، عرض الأحد الماضي، تفاصيل مشروع قانون "استرداد عوائد الفساد" الذي قال إنه يسعى "لتعزيز عمل الدولة العراقية" و"استعادة أموال الفساد ومحاسبة المفسدين وتقديمهم للعدالة".

وذكر صالح إن "هناك معطيات ومؤشرات تخمن أن ما لا يقل عن 150 مليار دولار من صفقات الفساد تم تهريبها إلى الخارج".

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