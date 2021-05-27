وفاة الشاعر العراقي علي الفريداوي

2021/05/27 | 22:14 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

توفي الشاعر العراقي، علي الفريداوي، اليوم الخميس، إثر إصابته بجلطة دماغية.

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وذكرت حسابات خبرية، وأصدقاء الفريداوي، أنه توفي اليوم إثر إصابته بجلطة في الدماغ، دون ذكر المزيد من التفاصيل.

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