وفاة شاعر عراقي بجلطة دماغية

2021/05/27 | 22:23 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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توفي الشاعر العراقي علي الفريداوي، اليوم الخميس، نتيجة جلطة دماغية.

وقال مصدر مطلع، إن “الشاعر العراقي علي الفريداوي توفي، اليوم الخميس، نتيجة جلطة دماغية مفاجئة”..

والفريداوي هو شاعر من مواليد 1982 في بغداد، كتب العديد من الأغاني العراقية وله تعاون مع الكثير من المطربين.

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