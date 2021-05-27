المنافذ الحدودية تنفي توقف العمل في منفذ الشلامجة

2021/05/27 | 22:27 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - واعنفت هيئة المنافذ الحدودية، اليوم الخميس، أنباء توقف العمل في منفذ الشلامجة الحدودي.وذكرت الهيئة في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أن "بعض مواقع التواصل الاجتماعي، تداولت فيديو مسجل من قبل أحد الأشخاص يدعي ان منفذ الشلامجة الحدودي متوقف عن العمل ولا توجد فيه اي خدمات او كهرباء وتوقف الشحن للعجلات ، وهذا الادعاء غير صحيح وصاحب الفديو افتقر للامانة في نقل الحقائق والضمير في طرحه".وبينت أن "هذا الشخص الذي قام بتسجيل الفيديو استغل وقت استراحة جهاز السونار، لكون ان هذا الجهاز بحاجة إلى وقت اطفاء في ظل ارتفاع درجات الحرارة من أجل الاستمرار في عمله والحفاظ على دقته ، كما أن المنفذ ذاته يحتوي على مولدات كهربائية يعمل من خلالها ولا توجد فيه أي مشاكل والتجارة تجري بإنسيابية عالية ، لذا اقتضى التنويه".

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