النقل تعلن معدل التفريغ والمسلّم في ميناء ام قصر

2021/05/27 | 22:29 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

اعلنت وزارة النقل الشركة العامة لموانئ العراق، اليوم الخميس، ان ميناء ام قصر الشمالي حقق نسب عالية بالتفريغ والمسلّم الاجماليين خلال 24 ساعة.

وقال مدير عام الشركة فرحان محيسن الفرطوسي في بيان تلقته (بغداد اليوم)، انه " تنفيذاً لتوجيهات وزير النقل ناصر الشبلي حقق ميناء ام قصر الشمالي اعلى معدل بالمسلم الاجمالي للبضاعة الفل والتكييس"، مبينا ان "معدل المسلّم في ميناء ام قصر الشمالي بلغ خلال الاربع والعشرين ساعة الاخيرة نحو (29443) طناً من البضاعة الواردة للميناء كما ان نسبة المفرغ الاجمالي منها بلغ نحو (7528) طناً".

من جهته ذكر مدير ميناء ام قصر الشمالي احمد جاسم الأسدي بحسب البيان ان "الميناء يحقق معدلات عالية في المناولة سواء فيما يتعلق بالحاويات او البضاعة الفل والتكييس"، مشيرا الى انه "حقق معدل تفريغ الحاويات خلال يوم واحد نحو 924 حاوية اما عدد الشاحنات الخارجة من الميناء بلغت نحو 1486 شاحنة للقطاعين الحكومي والخاص".

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