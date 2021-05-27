وفاة شاعر عراقي

2021/05/27 | 22:29 - المصدر: بغداد اليوم

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توفي الشاعر العراقي، علي الفريداوي، اليوم الخميس، إثر إصابته بجلطة دماغية.

والفريداوي من مواليد 27 يوليو تموز 1982 من سكنة مدينة الصدر في بغداد.

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