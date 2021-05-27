بغداد: المرور العامة تعلن خطة جديدة لتخفيف الزخم عبر هذه الخطوات ​

2021/05/27 | 22:30 - المصدر: NRT عربية

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اعلنت مديرية المرور العامة عن خطة جديدة من 3 محاور لتخفيف الزخم المروري في بغداد، مؤكدة على تشكيل فريق لرفع السيطرات بالعاصمة.

وذكر مدير المرور العامة، اللواء طارق إسماعيل، في تصريح للوكالة الرسمية، اليوم (27 ايار 2021)، إن "خطة المديرية لتخفيف الزخم المروري ستتضمن 3 محاور، أولها تحويل الجزرات الوسطية والساحات العامة مثل ساحة النسور والفتح والامامين الحسنين (ع)، وثانيها اختصار الجزرات الوسطية، وثالثا اختصار الكيرفات التي تسهل انسيابية السير نحو الاتجاه اليمين، وكل ذلك سوف يخفف من وطأة الزخم المروري".

واضاف، ان "مديرية المرور العامة، تسير باتجاه الأتمتة والحكومة الالكترونية وهناك تقدم بشوط كبير فيما يخص العقد الإلكتروني والجباية وإعلام المواطنين بشأن الغرامات".

واوضح، ان "هذه الجوانب تحتاج وقتا، لكن سيتم انجازها عن طريق الاستثمار وبمقدمتها الأتمتة بصورة عامة ومن ضمنها برنامج إعلام المواطنين".

وبشأن رفع السيطرات، أوضح مدير المرور العامة أن "هناك 65 سيطرة منتشرة في بغداد الرصافة، و50 سيطرة في جانب الكرخ"، مؤكدا على تشكيل فريق عمل بهذا الشأن خلال لقاء جمعه برئيس الوزراء مصطفى الكاظمي.

واشار الى ان "هناك جدية لرفع السيطرات من أجل تسهيل حركة انسيابية المرور"، مشددً على أن "إنهاء الزخم المروري أصبح حاجة ملحة تحتاج الوقوف عليها".

وكانت مديرية المرور العامة قد اعلنت في وقت سابق عن مقترحات تتضمن خطة عمل لإنهاء الزخم المروري في بغداد تتضمن "تسقيط المركبات وتفاوت الدوام بالنسبة للوزارات والجامعات وتوفير باصات لنقل الموظفين من قبل وزاراتهم لتحقيق انسيابية كبيرة في الطرق".

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