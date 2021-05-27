2021/05/27 | 22:30 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

صورة ارشيفية

فوتو:

منذ 24 دقیقة

1163 مشاهدة

أفاد مراسلنا في واسط، الخميس، بتعرض سيارة تابعة إلى وزارة الكهرباء لهجوم من قبل مسلحين مجهولين.

وقال المراسل اليوم، (27 ايار 2021)، ان "مجهولين اطلقوا النار على سيارة كبيرة قاطرة ومقطورة تابعة إلى وزارة الكهرباء كانت تنقل محطة كهربائية لنصبها في قضاء الاحرار شمالي محافظة واسط".

وأوضح، ان "الهجوم تسبب بحدوث اضرار بسيطة ولا توجد إصابات بشرية".

A.A

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الهجوم على سيارة حكومية في واسط) نشر أولاً على موقع (NRT عربية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الهجوم على سيارة حكومية في واسط) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (NRT عربية).