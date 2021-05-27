مليونية 3 يونيو لتحقيق أهداف الثورة - تاج السر عثمان

2021/05/27 | 22:35 - المصدر: الحوار المتمدن

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#تاج_السر_عثمان 1 تمر الذكري الثانية لمجزرة 3 يونيوو قوي الثورة تحضر لاوسع مشاركة جماهيرية فيها لتحقيق القصاص للشهداء وتحقيق أهداف الثورة ، فبعد أكثر من عامين علي ثورة ديسمبر التي مهرها شبابنا وكنداكاتنا بدمائهم الزكية ، تقف قوي الثورة في مفترق الطرق ، فقوي "الهبوط الناعم "اختارت التحالف مع العسكر واختطاف الثورة التي لم تكن في جدول اعمالها ، بل كانت تفكر في الحوار مع النظام البائد والمشاركة في انتخابات 202 ......





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