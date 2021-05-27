أحسن عنوان لما سمّوه ب ( النموذج التنموي الجديد ) هو - هل فهمتم شيئا - ؟ - سعيد الوجاني

2021/05/27 | 22:35 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#سعيد_الوجاني كما اذاعت مختلف الفضائيات ، ونشرت مختلف المواقع ، قدّم رئيس " اللجنة الخاصة بالنموذج التنموي الجديد " ، وزير داخلية سابق ، وسفير النظام المغربي بفرنسا ، السيد شكيب بنموسى ، تقريره المسمى ب " النموذج التنموي الجديد " ، الى الملك محمد السادس ..



وفي تقديمه لخلاصات التقرير.



قال السيد بنموسى " ..



النموذج التنموي المُقترح ، شكل نقطة انطلاق مرحلة جديدة ، من اجل الدفع قدماً بالمشروع المجتمعي للبلاد ، بح ......





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