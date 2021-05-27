2021/05/27 | 22:51 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بات في حكم المؤكد أن يقوم السلوفيني

سريشكو كاتانيتش، مدرب المنتخب العراقي

الأول لكرة القدم بإعادة لاعبي فريق

الشرطة إلى تشكيلة «أسود الرافدين»،

التي ستتوجه إلى البحرين بداية الشهر

المقبل؛ لغرض خوض ما

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (كاتانيتش يعيد لاعبي الشرطة إلى تشكيلة العراق) نشر أولاً على موقع (وكالة نون) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (كاتانيتش يعيد لاعبي الشرطة إلى تشكيلة العراق) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نون).