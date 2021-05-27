العتبة الحسينية تخدم 50 الف بصري بمياه الشرب وتنجز محطة تحلية في الفاو

2021/05/27 | 22:51 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت العتبة الحسينية المقدسة، عن

انجاز اعمال إعادة تأهيل وصيانة محطة

تحلية وتنقية المياه في مدينة الفاو

جنوبي العراق والتي تخدم أكثر من (50) ألف

مواطن بصري.

وقال المهندس ميثم حميد الحافظ، من قسم

المش

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