العراق .. توجه بشأن لقاحات كورونا

2021/05/27 | 23:00 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

أعلنت خلية الأزمة النيابية، اليوم الخميس، عن وجود توجه في العراق لتوسيع استيراد لقاحات فيروس كورونا.

قال مقرر خلية الازمة النيابية، عضو لجنة الصحة والبيئة، جواد الموسوي، في تصريح لوكالة الأنباء العراقية تابعته (بغداد اليوم)، إن "هناك توجهاً لتوسيع استيراد اللقاحات لوجود زيادة في اعداد الراغبين بالتلقيح وكذلك امكانية زيادة تنوع اللقاحات والعمل على تعددها"، مشيراً إلى أن "وزارة الصحة تعتمد على اللقاحات المعتمدة لدى الصحة العالمية".

وشدد، على "ضرورة ان يكون أي لقاح قادم للعراق معتمدا من إحدى المؤسسات الصحية العالمية المعتمدة".

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