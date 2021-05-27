شجار مسلح مع موظفين يوقع ضحايا في جنوب العراق

2021/05/27 | 23:01 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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أفاد مصدر أمني في شرطة ذي قار، الخميس، بإصابة شخصين إثر مشاجرة حصلت في منطقة حي الفداء وسط الناصرية.

وذكر المصدر لـNRT اليوم، (27 ايار 2021)، ان "مشاجرة حصلت في حي الفداء الواقع وسط الناصرية تسبب باصابة شخصين بجروح خطيرة"، مبينا ان "المصابين يعملان موظفين في بلدية الناصرية، كما اصيبت عجلتهما باضرار نتيجة الحادث".

وأضاف، ان "الأجهزة الأمنية وصلت إلى محل الحادث ونقلت المصابين الى مستشفى الحسين لتلقي العلاج، كما فتحت تحقيقا في الواقعة، وقدم المصابون شكوى ضد شخصين لخلافهم السابق معهما".

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