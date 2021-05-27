2021/05/27 | 23:13 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/المركز الخبري الوطني أمر الرئيس الأمريكي جو بايدن هيئات الاستخبارات بإعداد تقرير حول أصل فيروس كورونا، وسط جدل متزايد حول بداية ظهوره، وما إذا كان الفيروس قد سرب من أحد المعامل في الصين.وطلب بايدن […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص أصل كورونا يعيد حرب التصريحات بين واشنط وبكين المركز الخبري الوطني.

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