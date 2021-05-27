2021/05/27 | 23:13 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني نفت هيئة المنافذ الحدودية، يوم الخميس، صحة الأنباء التي تحدثت عن توقف منفذ الشلامجة الحدودي مع إيران عن العمل.وقالت الهيئة في بيان تلقاه “المركز الخبري الوطني”، “تداولت بعض مواقع التواصل الاجتماعي، […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص المنافذ تنفي إغلاق منفذ الشلامجة الحدودي المركز الخبري الوطني.

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