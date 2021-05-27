متنبئ جوي: موجة حرارة قادمة للعراق وذروتها الأسبوع المقبل

2021/05/27 | 23:22 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تشير التوقعات الجوية، الخميس، إلى

ارتفاع درجات الحرارة خلال الايام

المقبلة، يصاحبه موجات غبار في بعض

المناطق.





وقال المتنبئ الجوي حسين الاسدي في

توضيح له اليوم (27 أيار 2021)، إن "أجواء

حارة في كافة ا

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