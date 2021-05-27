الهجوم على مقر رئيس البرلمان السابق سليم الجبوري

2021/05/27 | 23:32 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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ندين ونستنكر محاولة الاستهداف الغادرة التي تعرض لها اثنين من العاملين في مكتبنا بمحافظة ديالى واطلاق النار عليهم من قبل مجهولين مما ادى الى اصابتهم بجروح خطيرة، كما نطالب القوات الامنية بفتح تحقيق عاجل والكشف عن الجناة ووضعهم تحت طائلة القانون ليكونوا عبرة لغيرهم ممن امتهنوا القتل والترويع ظنا منهم انهم بمنأى عن الحساب ولن تطالهم يد القانون وهو ما يفرض على القوات الامنية مسؤولية مضاعفة تتمثل بكبح جماح هؤلاء المستهترين بارواح الناس لا سيما ممن لا يؤمن بالتنافس الشريف ويلجأ للسلاح والعنف لترهيب الاخرين.==========المكتب الاعلامي للدكتور سليم الجبوري 27/أيار/2021

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