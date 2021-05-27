سفير الاتحاد الاوروبي يتحدث لـNRT عن تغييرات كبيرة في العراق

2021/05/27 | 23:32 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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أكد سفير الاتحاد الاوروبي في بغداد، مارتن هوس، الخميس، ان الانتخابات المقبلة ستؤدي الى تغييرات كبيرة في العراق، معتبرا الاوضاع الامنية عقبة كبيرة امام اجرائها.

وقال هوس في لقاء خاص مع NRT، اليوم (27 ايار 2021)، ان "الاتحاد الاوروبي سيساعد العراق على اجراء الانتخابات عبر مراقبة عملية التصويت وفرز النتائج، لضمان مشاركة اكبر عدد من الاشخاص في العملية الانتخابية".

واضاف، اننا "نتوقع ان تؤدي الانتخابات الى تغييرات كبيرة بالوضع السياسي في العراق، والاتيان بمرشحين ووجوه جديدة".

واوضح، ان "الاوضاع الامنية تمثيل عقبة كبيرة امام اجراء الانتخابات بصورة عادلة ومتوازنة".

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