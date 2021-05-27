المرور تعلن تفاصيل خطة من 3 محاور لتخفيف الزخم في بغداد

2021/05/27 | 23:39 - المصدر: الترا عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ألترا عراق ـ فريق التحرير

أعلن مدير المرور العامة اللواء طارق إسماعيل، تفاصيل خطة جديدة تتكون من 3 محاور لتخفيف الزخم المروري في العاصمة بغداد.

تقول المرور إن هناك 65 سيطرة منتشرة في بغداد الرصافة، و50 سيطرة في جانب الكرخ

وقال إسماعيل في تصريح للوكالة الرسمية تابعه "ألترا عراق"، إن "مديرية المرور العامة، تسير باتجاه الأتمتة والحكومة الالكترونية"، لافتًا إلى أن "هناك تقدمًا بشوط كبير فيما يخص العقد الإلكتروني والجباية وإعلام المواطنين بشأن الغرامات".

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وأضاف، أن "هذه الجوانب تحتاج وقتًا، لكن سيتم إنجازها عن طريق الاستثمار وبمقدمتها الأتمتة بصورة عامة ومن ضمنها برنامج إعلام المواطنين".

وبشأن رفع السيطرات، أوضح اسماعيل، أن "هناك 65 سيطرة منتشرة في بغداد الرصافة، و50 سيطرة في جانب الكرخ"، مشيرًا إلى أن "لقاءً جمعه برئيس الوزراء، تم خلاله تشكيل فريق عمل بهذا الشأن".

وأكد، أن "هناك جدية لرفع السيطرات من أجل تسهيل حركة انسيابية المرور"، مشددًا على أن "إنهاء الزخم المروري أصبح حاجة ملحة تحتاج الوقوف عليها".

وبشأن خطة المديرية لتخفيف الزخم المروري أوضح إسماعيل أنها "ستتضمن 3 محاور، أولها تحويل الجزرات الوسطية والساحات العامة مثل ساحة النسور والفتح والإمامين الحسنين، وثانيها اختصار الجزرات الوسطية، وثالثًا اختصار الكيرفات التي تسهل انسيابية السير نحو الاتجاه اليمين، وكل ذلك سوف يخفف من وطأة الزخم المروري".

وفي وقت سابق، أعلنت مديرية المرور العامة عن مقترحات تتضمن خطة عمل لإنهاء الزخم المروري في بغداد تتضمن "تسقيط المركبات وتفاوت الدوام بالنسبة للوزارات والجامعات وتوفير باصات لنقل الموظفين من قبل وزاراتهم لتحقيق انسيابية كبيرة في الطرق.

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