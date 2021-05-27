الأسد رئيس لسوريا رسميا

2021/05/27 | 23:44 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/المركز الخبري الوطني أعلن البرلمان السوري، اليوم الخميس، فوز بشار الأسد بمنصب رئاسة الجمهورية بنسبة 95.1%.والأسد هو الرئيس التاسع عشر لسوريا والخامس في تاريخ الجمهورية العربية السورية، يحكم منذ 17 تموز 2000، خلفًا لوالده […]

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