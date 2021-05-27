المرأة والبنى الفكرية في المجتمع - فلاح علوان

2021/05/27 | 23:45 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#فلاح_علوان ملاحظة: توصلت الى النتائج التي أعرضها في المقال، عبر دراسة تيارات النسوية، والنسوية في العراق والمنطقة، وقد مهدت النقطة التي أعتبرها رئيسية في المقال، الى تعميم البحث على البنى الأيديولوجية السائدة في المجتمع عموماً.



وقد إتسع نطاق البحث، بحيث أصبح العنوان بحاجة الى تغيير ليلائم المقال، ولكني أبقيت على المقدمة والعنوان، كون التوصل الى موضوع المقال جاء من خلال بحث النسوية أصلاً.



هناك بعض المفاهيم، ا ......





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