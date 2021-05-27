رئيس مجلس الشعب يعلن نتائج الانتخابات السورية

2021/05/27 | 23:47 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

أعلن رئيس مجلس الشعب السوري حمودة الصباغ، الخميس، نتائج الانتخابات الرئاسية السورية، معلنا فوز الرئيس الحالي بشار الأسد بدورة رئاسية جديدة، هي الثانية منذ اندلاع النزاع في سوريا.

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وذكر الصباغ في مؤتمر صحفي (27 أيار 2021)، أن الأسد حصل على نسبة 95.1 % من إجمالي أصوات الناخبين.

وجرت الانتخابات فقط في مناطق سيطرة الحكومة، فيما غابت عن مناطق سيطرة الأكراد (شمال شرق) ومناطق سيطرة هيئة تحرير الشام (جبهة النصرة سابقا) وفصائل موالية لأنقرة (شمال وشمال غرب)، حيث خرج المئات في تظاهرة في مدينة إدلب، مؤكدين "لا شرعية" للانتخابات.

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