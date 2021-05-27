الحكومة النمساوية تتعرض لانتقادات بسبب

2021/05/27 | 23:56 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أثار عرض حكومة النمسا الخميس "خارطة للإسلام" على الإنترنت موجة استنكار واسعة لدى المسلمين الذين نددوا بـ"وصمة" تعرضهم "بشكل كبير لانعدام الأمن".

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