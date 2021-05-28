الأسد يفوز بالانتخابات الرئاسية السورية

2021/05/28 | 00:00 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة - واع أعلن رئيس البرلمان السوري، حمودة صباغ، اليوم الخميس، فوز بشار الأسد بالانتخابات الرئاسية السورية.وقال صباغ في مؤتمر صحفي، تابعته وكالة الأنباء العراقية (واع)، إن "عدد الناخبين السوريين الذين أدلوا بأصواتهم في الانتخابات بلغ 14239000، وبلغ عدد الذين صوتوا لصالح بشار الاسد 13540360 اي ما يعادل 95.1%".وأضاف أن "المرشح محمود مرعي حصل على أصوات بلغت 470276 صوتاً، اي ما يعادل 3.3% من أصوات الناخبين، فيما حصل المرشح عبدالله سلوم عبدالله على 213968 صوتاً ما يعادل 1.5% من المقترعين".

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