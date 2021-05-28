2021/05/28 | 00:03 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

فوتو:

منذ 16 دقیقة

1976 مشاهدة

اكد زعيم كتلة الفتح هادي العامري، الخميس، ان "هيبة الدولة من هيبة الحشد، مشيرا الى عدم قبول بعض الممارسات الخاطئة من اعتقالات بدون مذكرات قبض واساليب تعذيب للعودة بإتجاه الدكتاتورية".





وقال العامري في بيان تلقى موقع NRT عربية نسخة منه، اليوم (21 ايار 2021)، ان "الحشد بدمائه الطاهرة بنى هيبة الدولة ومن يريد كسر هيبة الحشد تحت اي حجة كانت هو الذي يريد ان يقوض هيبة الدولة".

واضاف، ان "الاعتقالات بطرق ملتوية بعيدا عن الاجراءات القانونية والاصولية وباجتهادات شخصية هو الذي يريد ان يلتف على القضاء ولا يلاحظ الفصل بين السلطات التي نص عليها الدستور".

واوضح، انه "لايمكن ان يختزل القضاء والاجهزة الامنية بشخص واحد هناك بعض الممارسات الخاطئة من اعتقالات بدون مذكرات قبض وهناك اساليب تعذيب لا يمكن ان نقبلها مطلقا وهذه الخطوة الاولى بالعودة باتجاه الدكتاتورية".

وتابع، انه "نأمل من الجميع ان يكون العراق وخدمة الشعب العراقي هو منطلقنا واساس وحدتنا".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (العامري يحذر من كارثة ومخاطر ويشن هجوما لاذعا ضد الكاظمي) نشر أولاً على موقع (NRT عربية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (العامري يحذر من كارثة ومخاطر ويشن هجوما لاذعا ضد الكاظمي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (NRT عربية).