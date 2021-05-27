2021/05/28 | 00:27 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قالت قناة tv3 الكتالونية إن فريق برشلونة قدم عرضا لنجمه الأرجنتيني، ليو ميسي، للبقاء في كامب نو لمدة تصل إلى 10 سنوات.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (عرض من برشلونة مدته 10 سنوات لإقناع ميسي بالبقاء) نشر أولاً على موقع (الحرة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (عرض من برشلونة مدته 10 سنوات لإقناع ميسي بالبقاء) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحرة).