الدهلكي يدعو الكاظمي الى اخضاع الجماعات الاجرامية لسلطة القانون بالقوة

2021/05/28 | 00:27 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

استنكر النائب عن محافظة ديالى رعد الدهلكي، اليوم الجمعة، العمل الارهابي الجبان من خلال استهداف موظفين اثنين من العاملين في مكتب رئيس مجلس النواب السابق سليم الجبوري ما ادى الى اصابتهما بجروح خطيرة.

وقال الدهلكي في بيان صحفي، ان “هذه الجريمة النكراء هي امتداد لنفس الأيادي الاثمة التي استهدفت الشهيد ابو سجاد الدليمي وشقيقه وهي تحمل نفس الاهداف والنوايا في مسلسل سبق وان حذرنا من استمراره بحال عدم اتخاذ القوات الامنية الإجراءات الرادعة لإسكات تلك الغربان التي اعتاشت على دماء الابرياء وعاثت في الأرض فساداً”.

واضاف الدهلكي، ان “الجماعات المنفلتة والسلاح بيدها كان وما زال وسيبقى هو التهديد الحقيقي لهيبة الدولة والقانون في ديالى وباقي محافظات العراق في مسلسل لابقاء حالة الفوضى”، مجددا الدعوة الى القائد العام للقوات المسلحة “للضرب بيد من حديد على يد تلك الجماعات الاجرامية واخضاعها لسلطة القانون بالقوة بغية اعادة هيبة الدولة قبل خروج الامور عن السيطرة وحصول ما لايحمد عقباه”.

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