المنافذ الحدودية العراقية تنفي توقف العمل في منفذ

2021/05/28 | 00:30 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر: نفت هيئة المنافذ الحدودية في العراق، اليوم الخميس، أنباء توقف العمل في منفذ الشلامجة الحدودي.وأكدت الهيئة، عدم صحة الأنباءالمتداولة بمواقع التواصل الاجتماعي، والفيديو المسجل من قبل أحد الأشخاص بشأن توقف العمل في منفذ الشلامجة الحدودي، …

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