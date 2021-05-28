طقس العراق.. درجات حرارة تصل إلى 48 وموجة غبار خلال هذه الأيام

2021/05/28 | 00:33 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

تشير التوقعات الجوية، الجمعة، إلى ارتفاع درجات الحرارة خلال الايام المقبلة، يصاحبه موجات غبار في بعض المناطق.وقال المتنبئ الجوي حسين الاسدي إن "أجواء حارة في كافة المناطق خصوصاً الأجزاء الجنوبية وتوقعات بموجة حر جديدة الأيام القادمة وذروتها من منتصف الأسبوع القادم قد تسجل إلى 48 درجة مئوية في مناطق الجنوب مع أستقرار الأجواء والرياح أغلبها شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط فترة الظهيرة".وتابع، "ونشاط أكثر في الرياح منتصف الأسبوع القادم وموجات غبار متوقعة"، لافتا إلى أن "الخريطة المرفقة توضح درجات الحرارة خلال يوم الجمعة".

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