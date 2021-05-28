بعكس ما يرى الدكتور حمزة! - سعيد علام

2021/05/28 | 00:50 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#سعيد_علام فى الحقيقة، ووفقاً للسياق العام، لا يمكن ان يكون قرار عدم تمويل السد الاثيوبى، نتيجة لجهد دبلوماسى مصرى، بل على العكس تماماً، هذا القرار "عدم التمويل"، هو قرار البنك الدولى ومن وراؤه، بامتياز، لانه ببساطة، بناء السد الاثيوبى دون الحصول على وثيقة رسمية معلنة، بموافقة كلً من دول المصب، مصر والسودان، على بناء السد، "وثيقة مارس 2015"، سيضع كل المشروع فى مهب الريح، سواء مع الادارة المصرية او السودانية ......





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