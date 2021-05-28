التحالف الدولي وأداء القوات العراقية

2021/05/28 | 00:57 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تناقش الحلقة التحديات الأمنية واستمرار الحرب على داعش، ودور التحالف الدولي في إعداد قوات الأمن العراقية.وهل سيستمر تدريب التحالف الدولي للقوات العراقية بعد تعرضهم لهجوم من قبل الفصائل المسلحة أم لا.

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