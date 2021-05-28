بشار الأسد يفوز بولاية رئاسية رابعة

2021/05/28 | 00:58 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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فاز الرئيس السوري بشار الأسد بولاية رابعة بعدما حاز على 95.1 في المئة من الأصوات حسب النتائج التي أعلنها رئيس مجلس الشعب حموده صباغ.

وقال صباغ في مؤتمرصحفي إن “المرشح بشار حافظ الأسد حصل على 13 مليونا و540 ألف صوت من أصوات الناخبين”.

وأضاف أن “عدد الناخبين الذين أدلوا أصواتهم بلغ أكثر من 14 مليون مقترع”.

ويحدد الدستور السوري مدة الولاية بسبع سنوات ميلادية.

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