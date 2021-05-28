لينين .. كاوتسكي .. وكوفيد 19 - عبدالله عطية شناوة

2021/05/28 | 01:25 - المصدر: الحوار المتمدن

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#عبدالله_عطية_شناوة كارل كاوتسكي، الأشتراكي الديمقراطي الألماني، الذي عارض أستخدام العنف في التحول الى الأشتراكية، والذي أدانه لينين بالأرتداد عن الماركسية، كان يرى في بداية القرن العشرين، أن النظام الديمقراطي الذي أقامته البرجوازية، وعبر ما وفره من حقوق مثل حقي التصويت العام والتظاهر ، وغيرهما من وسائل الضغط، سيمكن البروليتاريا من تحقيق إصلاحات كان تحقيقها في القرن السابق يتطلب ثورة دامية.



وفي نقده لطروحات ل ......





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