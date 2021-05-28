حكومة النمسا تعرض “خارطة للإسلام” في البلاد وتثير تنديدا واسعا

2021/05/28 | 01:36 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- فيينا,-(أ ف ب) – أثار عرض حكومة النمسا الخميس “خارطة للإسلام” على الانترنت موجة استنكار واسعة لدى المسلمين الذين نددوا ب”وصمة” تعرضهم “بشكل كبير لانعدام الأمن”.واعتبروا ان هذه الخارطة التفاعلية “تدل على نية واضحة لدى الحكومة لوصم كل المسلمين باعتبارهم يشكلون خطرا محتملا”.وفي وقت سابق خلال النهار، أعلنت وزيرة الاندماج المحافظة سوزان […]

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