السعودية تفرج عن الملحن اللبناني سمير صفير... ما علاقة حزب الله بتوقيفه؟

2021/05/28 | 01:58 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أفرجت السلطات السعودية عن الملحن اللبناني، سمير صفير، بعد نحو شهر ونصف على توقيفه خلال زيارة له إلى المملكة، تلبية لدعوة موجهة من أحد المسؤولين في الرياض.

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