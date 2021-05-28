2021/05/28 | 02:06 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العراق وشبح راوندا! محمد سيف المفتي وقف دون كيشوت العرب على جثة الوطن معلنا انتصاره، وسمع تصفيقا حارا من الشعب.لا حزن ولا دمعة ذرفت على مفهوم الوطن الذي لم يكن له مكان في ذاكرة كثير من الشعوب العربية منذ زمن بعيد.قبل أن اتحدث عن معطيات التغيير في بلداننا، أطلب منكم التمعن في مؤهلاتنا […]

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