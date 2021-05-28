تحالف عزم يصدر بياناً بشأن الخروقات والاستهدافات التي نشطت قبل الانتخابات

2021/05/28 | 02:06 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

اصدر تحالف عزم، الجمعة، بياناً بشأن الخروقات والاستهدافات التي نشطت قبل الانتخابات، فيما استنكر استهداف موكب رئيس مجلس النواب الاسبق سليم الجبوري.

ادناه نص البيان:

واصدر مكتب الجبوري بياناً، دان فيه الهجوم الذي أدى إلى جرح اثنين من العاملين في مكتب الأخير بمحافظة ديالى.وذكر البيان، "ندين ونستنكر محاولة الاستهداف الغادرة التي تعرض لها اثنين من العاملين في مكتبنا بمحافظة ديالى وإطلاق النار عليهم من قبل مجهولين مما ادى الى اصابتهم بجروح خطيرة".وأضاف البيان، "كما نطالب القوات الأمنية بفتح تحقيق عاجل والكشف عن الجناة ووضعهم تحت طائلة القانون ليكونوا عبرة لغيرهم ممن امتهنوا القتل والترويع ظنا منهم انهم بمنأى عن الحساب ولن تطالهم يد القانون وهو ما يفرض على القوات الأمنية مسؤولية مضاعفة تتمثل بكبح جماح هؤلاء المستهترين بارواح الناس لا سيما ممن لا يؤمن بالتنافس الشريف ويلجأ للسلاح والعنف لترهيب الآخرين".

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