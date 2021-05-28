واشنطن تعلق على أحداث بغداد الأخيرة

2021/05/28 | 02:28 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عبرت الولايات المتحدة الأميركية، الخميس، عن غضبها من التعامل "العنيف والوحشي" مع المتظاهرين السلمية في البلاد.

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