ماكرون “يعترف” بمسؤولية فرنسا في إبادة 1994 في رواندا

2021/05/28 | 02:36 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ونظيره الرواندي بول كاغامي في كيغالي في 27 أيار/مايو 2021 © اف ب لودوفيك ماران كيغالي (أ ف ب) – وعد الرئيسان الفرنسي والرواندي الخميس باستئناف العلاقات “القوية وغير القابلة للعكس” بين بلديهما بعد اعتراف إيمانويل ماكرون “بمسؤوليات” فرنسا في حملة إبادة التوتسي في 1994 في رواندا.وقال ماكرون […]

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