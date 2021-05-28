محطات مثيرة في حكم عائلة الأسد.. أكثر من خمسة عقود على رأس السلطة في سوريا

2021/05/28 | 02:36 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بيروت-(أ ف ب) – منذ أكثر من خمسة عقود، تحكم عائلة الأسد سوريا بقبضة حديد، من عهد الرئيس السابق حافظ وصولاً إلى نجله بشار الذي فاز ليل الخميس بولاية رابعة من سبع سنوات.في ما يأتي أبرز المحطات التي طبعت مسيرة عائلة الأسد: – تولّي الأب سدّة الحكم – في 16 تشرين الثاني/نوفمبر 1970، […]

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