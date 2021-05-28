المغرب يستنكر

2021/05/28 | 02:59 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- استنكرت السفيرة المغربية في إسبانيا، كريمة بنعيش، الخميس،"التصريحات غير الملائمة" و"الوقائع المغلوطة" التي قدمتها وزيرة الشؤون الخارجية الإسبانية، أرانكا غونزاليس لايا.

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